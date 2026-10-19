Mario Giordano si ribella alla sottomissione islamica: "Io non ci rinuncio!"

"Viva il prosciutto!". Un’esclamazione forte di Mario Giordano a Fuori dal Coro, la sua trasmissione d’approfondimento su Rete 4, sul caso delle mense scolastiche di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento, in cui è stato abolito il prosciutto. Il motivo? La carne di maiale non può essere consumata dai bambini musulmani. E quindi è stata tolta per tutti i bambini, anche non musulmani. Una decisione che ha scatenato le proteste di Lega e Fratelli d'Italia. Il conduttore, quindi, non ha remore a presentarsi in studio con un piatto di prosciutto crudo.

Esclama Giordano: “Nelle scuole di Pordenone è stato abolito, nelle mense scolastiche sparisce il prosciutto, cioè nella patria del prosciutto San Daniele non si mangia il prosciutto San Daniele. Non si mangia neanche la braciola di maiale, non si mangia neanche l’amatriciana con guanciale, niente. Abolito il maiale dalle mense scolastiche per sottomissione all'ISM, era già successo a Piacenza e adesso succede in Friuli. I ragazzini – spiega il conduttore di Fuori dal Coro - nelle mense troveranno il couscous, il pollo al curry, ma non quegli alimenti che fanno parte da secoli della nostra tradizione. E guardate bene, non è una scelta di qualcuno di non mangiare, che è legittima, perché ognuno può mangiare quello che vuole. È proprio che viene tolta, l'anno scorso c'erano il prosciutto, la carne di maiale e quest'anno non ci sono più, aboliti per sottomissione".

"Siccome a noi la sottomissione non piace, abbiamo deciso di ribellarci alla sottomissione. E allora signori abbiate pazienza, ma io stasera voglio dire viva il prosciutto, viva il prosciutto di San Daniele, viva il prosciutto di tutt'Italia, viva il prosciutto. Mangio il prosciutto, perché fa parte della nostra tradizione, fa parte della nostra cultura, non ci possiamo rinunciare!”. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha precisato che non esiste alcun divieto imposto dal Comune: i menù seguono criteri sanitari e nutrizionali, ma l'amministrazione avvierà un confronto per valorizzare anche i prodotti tipici del territorio.