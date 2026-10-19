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La Pennicanza, la bomba di Fiorello: "Chi saranno i super ospiti di Sanremo"

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lunedì 19 ottobre 2026
La Pennicanza, la bomba di Fiorello: "Chi saranno i super ospiti di Sanremo"

2' di lettura

Fiorello apre la nuova stagione de 'La Pennicanza' partendo dal grande successo di ascolti del suo 'TG1 Edizione Più che Straordinaria', in onda ieri sera su Rai1 dopo il telegiornale: “Abbiamo fatto il 26%, quasi 5 milioni di spettatori! Una volta queste cose non le guardavo, ma adesso sono cambiato - dice con la solita ironia -. De Martino ha fatto il 26%? No! Scotti? Angela?! Meglio di noi solo il Papa che ha fatto il 28% all’Angelus. Ma era appena uscito dall’ospedale, era avvantaggiato! È andata talmente bene che ora Emma D’Aquino la vogliono candidare alle primarie del PD!”. 

Lo showman inaugura con il botto la sua nuova rubrica 'Spoiler Alert': si parla infatti del Festival di Sanremo 2027. “Conosco gli ospiti di tre serate - annuncia Fiorello -. In una ci sarà Maria De Filippi. Di un’altra ospite non posso dire il nome, vi dico solo il cognome: Lipa! E in un'altra, ad affiancare Stefano De Martino nella conduzione… ci sarà Brad Pitt! Vi dico di più: c’è già il nuovo promo… Brad Pitt che entra e la voce che fa ‘Questo non è Amadeus!’”. 

Fiorello commenta quindi le recenti manifestazioni di piazza: “Protestare è un diritto, le ragioni sono legittime. Ma tutto deve avvenire nei canoni della legalità! Se spacchi la vetrina di un negozio ed esci con un paio di scarpe sotto il braccio… è un furto! Farei una legge: dal momento in cui delinqui, perdi all’istante il diritto di manifestare”. In chiusura, l'ironia sulla caduta in bici di Vasco Rossi: “Prima Jovanotti, poi lui. Vado in bici pure io… ma evidentemente cadono solo i cantanti! C’è però un anello di congiunzione: ve la ricordate la canzone di Jovanotti? ‘No Vasco, no Vasco, io non ci casco!’... Vasco invece è cascato!”.

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