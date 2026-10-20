Quarta repubblica, Milo Infante contro Cassese: "Ma cosa cercavate a casa di Stasi?"

Sul caso Garlasco c’è un acceso scontro a Quarta Repubblica tra Milo Infante e Gennaro Cassese, comandante della stazione dei Carabinieri di Vigevano che partecipò alle prime indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, nel 2007.

Nel salotto d’approfondimento televisivo condotto da Nicola Porro su Rete 4 gli animi sono caldi e Cassese è subito nervoso: “Allora, però dottor Milo, il 14 mattina abbiamo fatto una perquisizione non a carico del dottor Stasi, era una perquisizione presso il domicilio e la residenza del dottor Stasi per la ricerca di materiale che poteva essere stato lasciato, riconducibile a Chiara. In quella circostanza ci ha dato scarpe e computer – spiega Cassese - ed è stato acquisito, ma non è che lei adesso mi può dire che noi abbiamo trovato un escamotage per... noi dovevamo rispettare un decreto e lui ce l'ha consegnate spontaneamente e le abbiamo acquisite".

Infante, però, non ci sta e replica: "È stato un trucco, perché è stato un trucco, colonnello, lo sa perfettamente, vada indietro con la memoria, che se vuole ci riesce. È stato un trucco, perché la dottoressa Muscio (magistrato che nel 2007 coordinò le prime indagini, ndr) non vi avrebbe mai autorizzato una perquisizione a carico di Stasi e quindi avete detto, facciamo una cosa, diciamo che cerchiamo. Ma quali prove cercavate della presenza di Chiara, erano fidanzati da quattro anni, colonnello, erano fidanzati da quattro anni, ma quali prove cercavate che Chiara andava a casa di Alberto?”.

Cassese, visibilmente contrariato, reagisce: “Allora, dottore, io la ringrazio che ogni tanto mi dice che qualche cosa la ricordo, perché io ricordo le cose che devo ricordare, ricordo tutto. Lei deve dire una cosa, sta dicendo che noi abbiamo indotto la Procura a un escamotage, noi siamo andati là con un decreto, non siamo andati là di nostra iniziativa. Noi – prosegue Cassese - siamo andati là con il PM sul posto, uno per volta”.

Infante non è convinto: "Io guardi posso apprezzare la sua simpatia, però davvero, lei ci sta dicendo stasera che voi il 14 Agosto 2007, dopo 13 ore di interrogatorio, siete andati a cercare a casa di Alberto Stasi le prove di che cosa? Del passaggio della sua fidanzata con cui stava da quattro anni?”.