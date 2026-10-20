Fuori dal coro, Esther aggredita dall'immigrato: "Io stavolta mi difendo!"

«Prosciutto prosciutto». Non sarà il regista spagnolo Bigas Luna, ma di questi tempi Mario Giordano è altrettanto scandaloso. Perché andare in tv e ribellarsi alla «sottomissione all’Islam» è gesto piuttosto controcorrente. Il conduttore di Fuori dal coro, su Rete 4, era già entrato nella piccola storia catodica per aver sfasciato una dozzina di zucche con una mazza da baseball al grido «Io Halloween non lo voglio festeggiare».

Domenica sera ha invece scelto una fettina di prosciutto di San Daniele e lo ha addentato davanti alle telecamere per protestare contro la decisione delle mense scolastiche di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento in cui il prelibato salume è stato abolito per andare incontro ai bambini musulmani. «Non si mangia neanche la braciola di maiale, non si mangia neanche l’amatriciana con guanciale, niente. I ragazzini troveranno il couscous, il pollo al curry, ma non quegli alimenti che fanno parte da secoli della nostra tradizione. E guardate bene, non è una scelta di qualcuno di non mangiare, che è legittima, perché ognuno può mangiare quello che vuole. È proprio che viene tolta, l’anno scorso c’erano il prosciutto, la carne di maiale e quest'anno non ci sono più, aboliti per sottomissione». Da qui la rivolta al grido «viva il prosciutto, perché fa parte della nostra cultura, non ci possiamo rinunciare!».

La sottomissione, però, è anche quella testimoniata dal resto della trasmissione. Agli occupanti abusivi arroganti e violenti, che ridono in faccia ai legittimi proprietari di casa. Agli immigrati irregolari che dettano legge nelle strade, nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie.

Stephanie denuncia di essere stata picchiata a bordo di un treno regionale in Lombardia. Esther, titolare di un bar allo scalo di Ostia, è stata nuovamente aggredita: «Appena ho girato la chiave per chiudere mi sono trovata lui che sbatteva con una bottiglia contro il vetro, diceva parolacce e mi minacciava di morte. L'hanno preso lunedì mattina, lunedì sera era già libero. Così non si può vivere. Io stavolta mi difendo». E poi c’è il clandestino incappucciato che terrorizza Mogliano Veneto: dopo aver insultato l’inviata di Rete 4 al grido «chiudi la bocca», prima di metterle le mani addosso. «No, io la bocca non la chiudo», la replica della cronista. Giordano sarà orgoglioso di lei.

