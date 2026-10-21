DiMartedì, Luca e Paolo cantano dopo gli scontri: "Bombe di carta su di me", esplode la bufera

"Bombe di carta su di me, pezzi di porfido che piovon da lassù, sul mio casco blu, ma dice il questore che però sono ragazzi, sti caz***": così Luca e Paolo hanno aperto la puntata di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, reinterpretando in chiave ironica il brano "Guardo gli asini nel ciel" dopo quanto successo a Milano e in altre piazze italiane lo scorso weekend. Gli scontri del fine settimana in diverse città, con violenze e disordini che hanno portato alla devastazione e alla distruzione di strade e negozi, sono dunque diventati lo spunto per la satira del duo comico ospite fisso del talk di La7.

"Piovono sassi su di noi - prosegue il brano rivisitato da Luca, che per l'occasione ha indossato un casco blu della polizia, con Paolo che suonava la chitarra - una transenna m i ha beccato proprio qui e ripenso ai miei 1200 euro al mese ma togli le spese... Pezzi di asfalto su di me, un 15enne gioca a fare un po' il black bloc, poi scrolla Tiktok per vedere il video in cui appicca l'incendio e a fuoco va l'auto di suo papà". Sui social, però, non sono mancate le critiche a questo tipo di ironia. "Imbarazzanti", ha commentato qualcuno. Qualcun altro invece: "Piovono idiozie su questi due personaggini ormai stracotti, ma chi la guarda ormai La7setta Pd??".