Lutto a La7: morto Roberto Bernabei, storico volto della rete

Lutto per La7, è morto a 70 anni, dopo una breve malattia, Roberto Bernabei. Nato a Roma, Bernabai ha iniziato la sua attività giornalistica nel 1975 collaborando con vari periodici. Dal 1985 al 1990 è stato radiocronista e conduttore in emittenti televisive regionali laziali. Nel 1990 è poi entrato nella redazione sportiva di Telemontecarlo (TMC), dove ha seguito come inviato e telecronista tre Mondiali di calcio (1990, 1994, 1998), tre Europei (1992, 1996, 2000) e le Olimpiadi di Barcellona 1992.

Per sei stagioni è stato, insieme a Francesco Izzi, telecronista della Liga spagnola su TMC e TMC2, in coppia con Giancarlo De Sisti. Dal 1992 ha condotto i telegiornali sportivi e vari programmi per TMC/LA7, e dal 2006-2007 ha guidato per due anni Area Gol su Cartapiù, con studi pre e post partita di Serie A e Coppa UEFA.

"L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Bernabai, stimato giornalista e storico volto dell'informazione sportiva. Nel ricordarne la passione e la grande professionalità, il Club si stringe con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari", si legge in una nota della Roma. Anche la rete di Urbano Cairo lo ha voluto ricordare con un post sui social: "È morto Roberto Bernabai: addio allo storico volto dello sport di Telemontecarlo e La7".