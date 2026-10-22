Enzo Iacchetti, l'ultimo delirio dalla Berlinguer: "Molti violenti oggi sono cariche dello Stato"

Comico, attore, cantante e conduttore televisivo. E ormai anche opinionista nei principali salotti d’approfondimento, come quello di È Sempre Cartabianca, il programma di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer. Stiamo parlando di Enzo Iacchetti, ex-volto noto di Striscia La Notizia.

Anche lui torna sugli scontri di Milano dell’ultimo weekend e fa un parallelismo con le lotte studentesche dei suoi tempi, negli anni Settanta, dove il contesto era sicuramente diverso da quello attuale. Iacchetti critica il Governo e dice: “Molti attivisti abbastanza violenti degli anni '70 ora sono cariche dello Stato. Anche io ho manifestato, sempre pacificamente e sempre stato davanti. Chi ha adesso un potere eccelso, la maggioranza, dovrebbe guardare al passato. Bisogna andare alla radice del problema: come si può chiedere il rimborso di una vetrina rotta ai genitori di un poveretto, che è un cretino sia chiaro, che però non hanno una lira, non sanno come tirare alla fine del mese? Come fanno a pagare il fatto che il figlio di 14, 15 anni ha spaccato una vetrina? Secondo me è impossibile. Ne prendono 200 e li identificano? Voglio vedere quanti processi fanno a questi 200 ragazzi”.

L’attore, poi, aggiunge una stilettata a Trump: “Non vedo posizioni a favore della popolazione. Possiamo parlare di tasse, possiamo parlare di teatro se vuoi che sarebbe sarei molto felice, possiamo parlare di greggio, di carburante di benzina, possiamo parlare del costo della vita, possiamo parlare della frutta della verdura che è aumentata in un anno del 20 per cento… Ma ci sarà una motivazione se da quando c'è il favorito premio Nobel per la pace (Donald Trump, ndr), ma anche prima perché il signor Biden ne ha combinate anche lui, sta succedendo tutto questo? Perché questo dichiara guerra quando vuole. Chiude lo stretto di Hormuz etc.. Intanto ci arrangiamo noi in Europa, perché siamo l'Europa che non c'è”.