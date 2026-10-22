Enzo Iacchetti a E' sempre Cartabianca, "i maranza hanno fatto un favore a Meloni"

Ospite d’eccezione dell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, il programma di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer e approfondisce i temi d’attualità, è Enzo Iacchetti. L’ex-conduttore di Striscia La Notizia è tornato a parlare degli scontri di Milano dell’ultimo weekend in occasione della manifestazione contro il caro vita e le guerre, in cui gruppi di giovani incappucciati hanno saccheggiato negozi, incendiato cassonetti e affrontato le forze dell'ordine. Il bilancio comprende feriti, arresti e ingenti danni al centro città.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno condannato le violenze e invocato misure più dure e il governo ha annunciato l'invio di 500 militari a Milano. Il sindaco Beppe Sala, invece, ha definito ingiustificabili i disordini, ma ha riconosciuto le ragioni sociali della protesta e criticato l'insufficienza degli agenti presenti; il ministro Matteo Piantedosi, infine, lo ha accusato di minimizzare le responsabilità dei violenti.

Iacchetti vorrebbe uno sguardo più ampio su ciò che è successo e commenta: “In mezzo a questa gente andiamo a verificare che ci sono dei disadattati, dei ragazzi giovanissimi disadattati, perché secondo me la loro non è neanche una protesta, ma è una rabbia sociale. Non è una rabbia politica, la rabbia politica si sfoga in altro modo. Poi, che facciano il favore al governo che fa un altro decreto sulla sicurezza è questo un altro discorso, vuol dire che quello di prima non serviva”.

Subito pioggia di critiche su di lui sui social, c’è chi scrive: “Il comico ci fa la morale. Ha ragione, di decreti sicurezza ne serve uno solo, il decreto zampogna, cambi le regole d'ingaggio delle F.d.O. e chi delinque, saccheggia, devasta ecc, lo gonfi come una zampogna. Vai tranquillo che gli passa il disagio e la voglia di reiterare”. Un altro utente lo smentisce: “Ma quale 'rabbia sociale'! Si vedeva che questi ragazzi ridevano a crepapelle quando non avevano la bocca coperta! TUTTI! Si divertivano UN MONDO signor Iacchetti!”. Uno, infine, tira in ballo Oriana Fallaci: “Ma smettila, fai ormai tenerezza... la loro rabbia??? Nessuno riesce più ad ammettere che si sta trasformando in un organizzazione a livello europeo !! Fallaci ha sempre avuto ragione”.