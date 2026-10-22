L'aria che tira, Montaruli e la lezione a Karima Moual: "Vieni a casa mia e ti faccio vedere"

"Mi hai anche dato della razzista. Vieni a casa mia e ti rendi conto che è impossibile che io sia razzista. Bisognerebbe, francamente, anche abbassare un pochettino i toni".

Appurata l'impossibilità di instaurare un dialogo civile, Augusta Montaruli sbotta con Karima Moual. In studio a L'aria che tira su La7, ospiti di David Parenzo, la deputata di Fratelli d'Italia e la giornalista di origini marocchine discutono vivacemente della situazione attuale, tra le violenze in piazza a Milano, Bologna e Torino e il blocco dei tir che sta attanagliando il Mezzogiorno.

"Sul razzismo magari David può fare un'altra puntata, così approfondiamo", provoca ancora la Moual, che proprio non intende sotterrare l'ascia di guerra.

"Ma basta passare due giorni con me per rendersi conto che non posso essere razzista in quanto ho una sezione di un quartiere degradato dove entra anche la persona straniera", sottolinea l'onorevole torinese, sempre in prima fila nel denunciare l'emergenza sicurezza nella Torino amministrata dal Pd. "Non è che se fai entrare la badante o l'amica...", contrattacca la giornalista italo-marocchina.