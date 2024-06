Euro 2024, il coro-choc di Daku: maxi-squalifica per l'albanese

25 giugno 2024 a

Sicuramente una delle sorprese positive di questo Europeo è l’Albania di c.t. Sylvinho, che se la battaglierà contro la Spagna per il secondo o il terzo posto nel girone. Ma che dovrà fare l’assenza di Mirlind Daku per aver intonato dopo la sfida pareggiata 2-2 contro la Croazia ai suoi tifosi, con tanto di megafono, i cori nazionalisti anti-Serbia e anti-Macedonia.

L’attaccante rimarrà così fermo per due partite. Di natura è kosovaro, ma naturalizzato albanese, durante la regolare stagione gioca al Rubin Kazan. Dopo la squalifica, Daku ha chiesto scusa per quanto accaduto.

"Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto nei momenti belli e anche in quelli difficili di Euro 2024 — il suo commento nella quale si è scusato — Come ogni calciatore, in quei momenti le emozioni sono ad un altro livello, solo sul campo puoi capirlo, è difficile descrivere la sensazione di giocare per l'Albania e per questa meravigliosa tifoseria che ci regala amore illimitato, proprio come il nostro motto: ‘Amate l'Albania senza limiti’". E ancora: “Scusate se ho offeso qualcuno dopo la partita contro la Croazia — aggiunge — Continuerò a lavorare con l’intero team per i nostri sogni. Chiedere perdono è cosa da uomini e sento l’obbligo morale e professionale di farlo per tutti coloro che sono stati feriti”. Dopo quanto accaduto, la federazione serba aveva minacciato di ritirare la propria nazionale dal torneo in caso di mancati provvedimenti nei confronti dei giocatori e del pubblico albanese.