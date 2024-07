Milan, doppio colpo per uscire dalle sabbie mobili: chi arriva

Pasquale Guarro 11 luglio 2024 a

Prende forma il nuovo Milan di Fonseca, tra qualche incidente di percorso e una piazza che per adesso non ha compreso le scelte del club. Il primo giorno di ritiro a Milanello non ha visto la solita accoglienza dei tifosi, i quali hanno voluto far arrivare a chi di dovere tutta la delusione di un popolo che adesso vorrebbe sognare qualche colpo di mercato. Il Milan è in salute e può spendere, ma per motivi diversi ha scelto di evitare Conte, accasatosi al Napoli, e ha perso Zirkzee dopo averlo corteggiato almeno un mese: «Ormai è il passato», ha sentenziato Ibra, ma in verità non c’è mai stato neanche un presente.

Una cosa è certa, è ora di uscire dalle sabbie mobili, per i tifosi, senza dubbio, ma soprattutto per Fonseca, che dovesse guardarsi attorno alla ricerca di un 9, avvertirebbe un senso di vuoto. Motivo per cui, la prima accelerata c’è stata proprio sul centravanti: in questi giorni i rossoneri hanno intensificato i rapporti con Beppe Bozzo e aumentato il pressing su Morata. Quattro annidi contratto per convincerlo ad accettare il rossonero. Proposta che di fatto va un po’ controcorrente rispetto al solito modus operandi di Red Bird, contrario a trattative con calciatori avanti con gli anni. Ma forse è giunto il tempo delle eccezioni, soprattutto una volta perso Zirkzee. Morata rappresenta una garanzia, l’usato sicuro che può offrire a Fonseca l’esperienza che occorre in un campionato complesso come la A. Ma acquisti chiamano acquisti e allora chissà che i colpi non diventino addirittura due. D’altronde uno scatto è proprio ciò che serve dopo l’attendismo che ha finora prodotto zero risultati.

I riflettori sono accesi in Francia, precisamente sul Principato di Monaco, dove gioca Youssouf Fofana, centrocampista classe ‘99 da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada. Sono giornate importanti, di posizionamento, visto che il club rossonero si è presentato con una prima offerta di 12 milioni più bonus. Non ci siamo ancora, sarà necessario fare qualche sforzo ulteriore per avvicinarsi alla richiesta di 20 milioni del club francese. Tutto più semplice, invece, per quanto riguarda l’accordo con il calciatore, per il quale i rossoneri sono disposti a offrire un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Insomma, di sicuro non siamo alle firme e sia per Morata che per Fofana servirà ancora pazienza, ma finalmente qualcosa si muove.