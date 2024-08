Antonio Conte, il video che lo imbarazza: "Non è giornata eh!", un caso a Napoli

31 agosto 2024 a

"Si vede che i tifosi vivono per la squadra, questo ti dà uno stimolo, molto, molto importante. Quando tu vedi questo hai l’obbligo di dare il massimo, ogni seduta in campo, in palestra, ogni partita la domenica, il sabato... Questa è la mia mentalità".

Con queste parole, Romelu Lukaku si presenta al Napoli in un’intervista al canale YouTube del club partenopeo. Il centravanti belga ha parlato anche del suo rapporto speciale con il tecnico Antonio Conte: "La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, non abbiamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme, poi qualche anno fa c’è stata questa opportunità e da lì penso che lui mi abbia portato a un altro livello calcistico e mentale - ha raccontato Big Rom -. Quando abbiamo vinto lo scudetto, la foto che ho fatto con lui è il momento più bello del nostro percorso. Durante il cammino abbiamo avuto momenti belli, ma alla fine, come lui dice, sono quelli quando si festeggia e si scrive la storia". Prima di arrivare, però, Lukaku ha sentito un napoletano d’adozione, Dries Mertens, suo connazionale: "È un mio caro amico, mi conosce molto, molto bene e mi ha detto che la piazza di Napoli è fatta per me. Io sono pronto".

Ma a quanto pare il mister Conte è stato molto teso nelle ultime ore di mercato che hanno accompagnato l'arrivo di Lukaku. Infatti nelle ultime ore sta circolando sui social network un video in cui l'allenatore del Napoli, allontana in malo modo un gruppo di tifosi che gli si era avvicinato per un autografo e un selfie. "Calmi che non è giornata!", ha tuonato prima di aprire lo sportello dell'auto per andare via.