Roma, ma gli americani in fuga hanno capito in che città sono?

Una settimana da infarto, per chi ha il cuore mezzo giallo e mezzo rosso. Quel tre a zero rifilato alla ex capolista Udinese sa di resurrezione, Juric santo subito verrebbe da dire. Perché è indicibile la sofferenza da pallone, quando vedi naufragare i sogni della tua squadra e fai i conti col dirimpettaio biancazzurro dall’altra parte del Tevere. No, non dimentichiamo Daniele De Rossi, ma anche nel calcio la guerra è guerra e la vittoria in campo, rotonda come la palla, è meravigliosa dopo sette giorni da brivido. Alzi la mano chi avrebbe scommesso sul 3 a 0 contro l’Udinese.

I Friedkin, padre e figlio, non sanno che si sono persi sfuggendo alla contestazione annunciata, imbarcandosi in volo per gli States. Sembrava di essere tornati ai tempi della Magica. E prima o poi arriva il momento del trionfo. Prima della partita tutti pensavamo alla proprietà. Ci ricordavano Alberto Sordi: «C’hanno rovinato l’americani...».