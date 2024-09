David Bangoole, quanti anni ha? Il giallo che scuote il calcio mondiale

26 settembre 2024 a

a

a

Quando si parla di calcio, L'anagrafe in Africa spesso non è proprio affidabilissima. E in molti casi c'è il sospetto di vere e proprie truffe, con documenti ritoccati per permettere di rendere più appetibili calciatori agli occhi dei club europei sottraendo loro qualche anno.

L'ultimo sospetto, ma sarebbe forse meglio dire scandalo, viene dall'Uganda. Il giocatore nel mirino si chiama David Bangoole, centrocampista definito "tra i più talentuosi del Paese", annunciato come neo-acquisto dai Wakiso Giants, militanti in Premier League, la massima serie locale. La foto di Bangoole, condivisa su Instagram, ha però lasciato perplessi molti: dati ufficiali alla mano, David dichiara di avere 26 anni ma a essere generosi ne dimostra (almeno) dieci in più.

Proveniente dal Gaddafi FC, team di seconda serie, il buon Bangoole si presenta con clamorosa calvizie diffusa (ai più nostalgici ricorderà il mitico Attilio Lombardo) e barbetta incolta, con sguardo profondo e lineamenti un po' "vissuti". Anche secondo il sito-bibbia Transfermarkt, vero e proprio database del calcio mondiale, il centrocampista è nato nel 1998 ma a molti vengono in mente casi simili avvolti nel mistero.

Per esempio, Joseph Minala, ex centrocampista camerunense di Lazio, Bari, Salernitana e Latina ufficialmente classe 1996 ma diventato "virale" perché dalle fattezze decisamente più "mature". Oppure quello clamoroso di Taribo West, il mitico difensore nigeriano di Inter e Milan a cavallo tra anni Novanta e Duemila.

Zarko Zecevic, l'ex presidente del Partizan Belgrado che lo aveva acquistato, qualche tempo accusò il "cannibale" di mentire riguardo alla sua età: "Ha 12 anni in più rispetto a quelli che dice di avere. Quando è arrivato da noi (nel 2002, ndr) diceva di avere 28 anni. Solo dopo abbiamo scoperto che ne aveva 40, ma giocava ancora bene, quindi non mi pento di averlo avuto in squadra".