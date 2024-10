Italia-Israele, Alberto Rimedio insultato: "Finito di stigmatizzare?", ecco l'odio dei pro-Pal

14 ottobre 2024 a

a

a

Da non credere. Il telecronista di Rai Uno, Alberto Rimedio, che ha raccontato Italia-Israele è finito nel mirino dell'odio dei pro-Pal. La sua colpa? Aver commentato con le seguenti parole i fischi vergognosi piovuti sull'inno d'Israele: "E anche questa volta dobbiamo stigmatizzare i fischi contro l'inno di Israele a cui ha prontamente replicato tutto lo stadio con gli applausi". Finisce di pronunciare questa frase e sui social si scatena l'inferno. Una valanga di insulti: "È ora che qualcuno alzi la testa, e smetta di pagare quegli assassini. In Italia basterebbe iniziare a stigmatizzare quei MAIALI di giornalisti propagandisti al soldo di USA e Nethanyau, complici di fatto, di questo massacro".

E ancora: "I telecronisti RAI per loro stessa ammissione DEVONO stigmatizzare i cori contro Israele. DEVONO. Capito, sì?", delira un utente su X. Ma non finisce qui: "Passata in cucina, dove c'era la tv accesa, proprio mentre Rimedio (il telecronista della partita) diceva che i fischi del pubblico italiano all'inno di quelli là fossero da stigmatizzare. Al che ho spento la tv bestemmiando schifata".

I pro-Pal sui social sono letteralmente scetenati e così c'è anche chi attacca ancora più duramente il telecronista: "Quel lumacone leccaculo viscido del cronista. Dobbiamo stigmatizzare qualche fischio durante l'inno israeliano. Stigmatizza sta gran ceppa di...". Potremmo elecare qui altri insulti al povero Rimedio a cui va la nostra solidarietà. Ecco cosa è davvero la galassia pro-Pal...