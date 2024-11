Jannik Sinner, il toccante incontro con Giulia Gardani: "Sei un esempio per tutti"

12 novembre 2024 a

Jannik Sinner, oltre a essere il più forte tennista del mondo, ha anche un cuore gigantesco. L'azzurro ha spiegato in un video diffuso sui social di voler incontrare Giulia Gardani, istruttrice federale di tennis di 35 anni travolta da un'auto pirata nell'agosto 2023 a New york. l'incidente l'ha costretta alla sedia a rotelle. E il campione ha mantenuto la sua promessa.

Domenica 10 novembre, poco prima dell'inizio del suo match di esordio alle Atp Finals di Torino, Jannik ha incontrato la sua tifosa speciale. "Grazie per essere venuta a vedermi", le ha detto l'azzurro. "Grazie a te. Sei un esempio per tutti", la risposta di Giulia. "Ci provo", ha spiegato lui. L'incontro si è poi concluso con una foto assieme.

Il primo video di Sinner dedicato a Giulia risale allo scorso settembre. "Ciao Giulia - le parole di Jannik - innanzitutto mi dispiace per tutto quello che ti è successo, ma sappi che ti sto vicino ti mando un grandissimo abbraccio e magari ci vediamo presto. Ciao ciao". Lei, incredula, aveva commentato: "Una bellissima sorpresa: mio marito è arrivato in ospedale e mi ha detto semplicemente che c’era un video per me - il suo racconto sui social -.Quando ho visto Jannik Sinner che mi salutava, è stato fantastico. Non mi sarei mai aspettata di sentire il numero uno al mondo del tennis pronunciare il mio nome, dimostrando di sapere cosa mi è successo e augurandosi che ci si possa vedere presto. Quindi magari lo andremo a incontrare alle Atp Finals a Torino". Promessa mantenuta.