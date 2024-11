Jannik Sinner, la sorpresa prima della semifinale: ecco come allenta la tensione

16 novembre 2024 a

a

a

Come ci si prepara prima di una semifinale delle Atp Finals? Come ci si allena fisicamente e mentalmente prima di un incontro contro Casper Rudd? Come si allenta la tensione? Jannik SInner ha un metodo tutto suo. E dopo la vittoria contro Ruud sembra funzionare alla grande. Non c'entra nulla con il tennis, che sarebbe il suo sport. L'azzurro è stato pizzicato mentre si addestra con un pallone da calcio nelle sale dentro la Inalpi Arena di Torino. Un immagine che ci dice molto di che persona sia l'altoatesino.

Che SInner sia un campione lo sta capendo benissimo in questo torneo. Alle Atp Finals sono invitati solo i migliori tennisti al mondo. Non a caso lo chiamano "il torneo dei maestri". Ma partita dopo partita, sono crollati dei pesi massimi. Novak Djokovic non si è presentato per godersi delle meritatissime vacanze. Carlos Alcaraz - vero rivale di Sinner - non è nemmeno stato in grado di passare il girone. Proprio come Daniil Medvedev, altra delusione di questo torneo. Poi c'è Zverev che è stato eliminato a un passo dalla finalissima.

Comunque andrà a finire questo torneo, Jannik Sinner rimarrà il numero uno al mondo. E soprattutto potrà portarsi a casa la soddisfazione di aver spinto milioni di italiani a collegarsi di continuo alla televisione per seguire le sue innumerevoli "fatiche".