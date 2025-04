Dazi, Meloni: "Presto per valutare, ma tutte le carte in regola"

Meloni, poi, ha annunciato che il gruppo di lavoro del governo impegnato sui dazi "si confronterà con i rappresentanti delle categorie produttive, che sono stati convocati a Palazzo Chigi per martedì 8 aprile. Ci confronteremo anche con loro, per trovare le soluzioni migliori". In ogni caso, pur riconoscendo l'esistenza di una "sfida complessa", ha comunque assicurato che "abbiamo tutte le carte in regola per superare anche questa".

In ogni caso, ha definito "sbagliata" la decisione dell'amministrazione Trump "perché le economie delle nazioni occidentali sono fortemente interconnesse e politiche protezionistiche così incisive danneggeranno non solo l'Unione europea ma anche gli Stati Uniti". Poi ha aggiunto: "Gli Stati Uniti hanno annunciato due giorni fa dazi su merci e prodotti importati da gran parte degli Stati del mondo, prevedendoli del 20 per cento su molti prodotti dell'Unione europea. Queste tariffe si aggiungeranno a quelle già previste per specifiche merci e prodotti come automobili (25 per cento), acciaio e alluminio. Qualsiasi ostacolo agli scambi internazionali è penalizzante per una nazione come l'Italia, che ha una lunga tradizione di commercio con l'estero e che può contare sulla grande forza del made in Italy. I dazi tra economie equivalenti, per noi, non sono mai una buona notizia".