Juve, Vlahovic insultato da Cassano: "Cag***, isterico, inguardabile"

08 gennaio 2025 a

Uno “improponibile”, un “cag***", un "isterico". In sintesi, uno che "non sa giocare a calcio”. Viene definito così Dusan Vlahovic da Antonio Cassano nell’ultima puntata di Viva el Futbol. L’attaccante della Juve delude e anche contro il Milan on ha inciso, poi vincente di rimonta nel secondo tempo nella semifinale della Supercoppa italiana vinta dai rossoneri. “Se la Juve era 4-0 nessuno diceva niente — sentenzia Cassano — ha fatto una prima ora bellissima, ha fatto una grandissima partita, corta, giocato, velocizzato. Io sono il primo a dire che Thiago sta facendo male, però quando l'altro giorno fa un calcio bellissimo e può finire 4-0 il primo tempo e ti ritrovi 1-0 e la partita è capovolta, io poi penso e dico: cavolo…”. E ancora: “In questo momento qua io l'alibi che do a Thiago non è quello degli infortunati, perché gli infortunati ci sono in tutte le squadre — è l’esordio del barese nel suo pensiero — No, è che he il giocatore più forte che tu hai, Koopmeiners, è irriconoscibile e sta facendo malissimo e non gli sta dando una mano in niente, zero, irriconoscibile".

Così Fantanonio è arrivato alla critica su Vlahovic: "Il centravanti è scarso, è improponibile, non è un giocatore da grandi squadre — ha detto ancora — È improponibile, non può giocare, guadagna 12 milioni, l'hanno pagato 75, è un cag***, è isterico, ogni volta che tocca la palla la dà agli avversari. Ogni partita non lo farei mai giocare, farei giocare più Cambiaso centravanti che lui, perché lui è improponibile. È uno proprio che ha paura, un ragazzo di 24 anni… Deve andare via, significa che deve ritornare indietro, perché non puoi stare in un'altra squadra forte come la Juve. E dove? A 12 milioni, chi te li dà 12 milioni?".

La Juve si può criticare “per i cinque mesi che ha fatto Thiago, perché non sta facendo bene, non si sta vedendo niente di quello che lui aveva fatto a Bologna, però il giocatore che Thiago ha fatto di tutto e di più per prendere, che è Koopmeiners, che è il giocatore più forte della Juve in rosa, sta facendo malissimo, è irriconoscibile, e non so se ha lo status per essere il leader di una squadra top come la Juve, perché questo mi sta dando l’impressione — ha detto ancora Cassano — Douglas Luiz, l'altro giocatore che Thiago ha voluto, 50 milioni, anche lui non so che problema ha, non gioca, anche lui cag***, se la sta facendo addosso".

Poi c’è il tema l’attaccante, che per Cassano è diventato un problema cruciale: “(Vlahovic, ndr) Dovrebbe risolvermi i problemi col gol, col modo di giocare, con l'aiutare la squadra, perché non è importante solo segnare — ha detto ancora Cassano — Lautaro anche se non fa gol mi tiene la palla, me la sa lavorare, mi prende il fallo. Ma anche Morata. Allora io dico: per quale motivo la Juve ancora continua a puntare su questo, trovasse la soluzione e lo mandasse via. Deve mandarlo via adesso, perché col calendario che ha nelle prossime quattro partite, Torino, Atalanta, Milan e Napoli, con anche due partite di Champions, in 20 giorni la Juve può essere fuori da tutto. Fuori da tutto, anche per il quarto posto. È fottuta la stagione, è andata”. Per poi concludere, su Vlahovic, con un laconico: "È inguardabile, non sa giocare a calcio, non sa aiutare la squadra, non sa fare un uno-due, sbaglia otto passaggi su otto, non sa stoppare la palla — ha concluso — È sempre isterico e si lamenta pure quando viene sostituito".