Jannik Sinner, proposta indecente dall'Arabia: 50 milioni, cosa vogliono (a una condizione)

"I grandi giocatori vincono un sacco di partite e tornei ma i più grandi giocatori di sempre cambiano il modo in cui si pratica il loro sport, ridisegnando il campo da tennis per creare nuovi tiri e angoli che pochi pensavano fossero possibili prima. Pensate al modo in cui le star del basket Steph Curry e Caitlin Clark hanno normalizzato i tiri da tre punti da ben oltre la lunetta, estendendo le difese, creando spazi offensivi dove non avrebbero dovuto esistere e riprogettando il kit di strumenti che il basket di alto livello richiedeva, Sinner e Alcaraz stanno avendo un impatto simile sul loro sport. I campi da tennis sono ancora lunghi 24 metri e larghi 8. Non sono cresciuti. Solo loro due che fanno sembrare che lo siano".

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i protagonisti di un bellissimo articolo - a firma Matthew Futterman - apparso sulle pagine del New York Times. In effetti, le due stelle del tennis stanno contribuendo a esaltare la loro disciplina. Basti pensare all'effetto che l'altoatesino ha già comportato nel nostro Paese. Nel 2024 - cioè l'anno in cui è salito sulla vetta dell'Olimpo - si è registrato un boom di iscrizioni nelle scuole tennis. Tradotto: i bambini sognano di diventare il prossimo Sinner, piuttosto che il solito calciatore di turno.

Il clamore mediatico di Sinner si traduce anche in soldoni. Come? Grazie agli sponsor, che fanno a gara tra loro per assicurarsi la sua immagine. l'ultima offerta, per esempio, è da capogiro. Anzi, da nababbi. L'Arabia Saudita avrebbe offerto all'azzurro 50 milioni di dollari per diventare uno dei simboli di Expo 2030. Ma, stando a quanto si apprende, dall'Arabia stanno aspettando l'esito della vicenda doping per concludere la trattativa.