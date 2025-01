Anna Kalinskaya, "ora la nuova stagione dell'amore": tam tam impazzito da Melbourne

Roberto Tortora 17 gennaio 2025 a

Più che un film, sta diventando una serie tv. Quella in cui una stagione finisce, ma poi arriva la successiva e ne succedono delle belle. Così, la lovestory tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sembra non essere arrivata ancora ai celebri “titoli di coda”.

Prima la crisa, coincisa con gli ultimi successi dell’altoatesino alle Finals e in Davis, poi un riappacificamento con Sinner volato a Miami per festeggiare il 26esimo compleanno della russa. Con tanto di condivisione su Instagram di alcune foto della serata, compresa quella con la torta. E like di Jannik alle foto.

Quindi, una nuova divisione e la preparazione per il nuovo anno agonistico, Australian Open in primis. I due si sono, poi, ribeccati a Melbourne qualche giorno fa su uno dei campi di gioco, al termine delle loro rispettive sedute di allenamento. Nessun bacio, solo un freddo e fugace saluto che lascia presagire un addio conclamato.

La Kalinskaya, poi, ha dovuto dare forfait a causa di un virus, poco prima dell’esordio contro la casalinga Kimberly Birrell. L’indizio principe che confermerebbe la rottura è il defollow di Sinner sui social alla bella Anna. Secondo la stampa russa, tra le cause della rottura ci sarebbe di mezzo anche… il tennis! Già, perché la Kalinskaya avrebbe vissuto molto male l’etichetta di “fidanzata del campione” e, per questo, avrebbe deciso di allontanarsi.

Sinner aveva inizialmente accolto questa necessità, salvo poi tornare indietro da lei per ricucire. E ora? Siamo al punto di non ritorno o dobbiamo attenderci l’arrivo di una nuova stagione dell’amore, che coincida magari con San Valentino e con l’arrivo della primavera? Sinner, nel frattempo, si concentra sugli Australian Open. Archiviata la pratica Schoolkate, ora si prepara ad affrontare al terzo turno lo statunitense Marcos Giron, n.46 del ranking Atp, per portare avanti la difesa di un titolo dal quale non vuole abdicare.