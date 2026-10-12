"Ma tu nel primo tempo...": l'ira di Spalletti si scatena su Stramaccioni

La Juventus non va oltre il pareggio a Cagliari, nonostante il gol di Kolo Muani e la traversa colpita dallo stesso attaccante, che avrebbe potuto regalare la vittoria ai bianconeri. Nel post partita, Luciano Spalletti si è mostrato piuttosto seccato durante l’intervista a DAZN, protagonisti di un confronto acceso con l’opinionista Andrea Stramaccioni.

L’ex allenatore di Inter e Udinese ha osservato che la Juventus ha iniziato a riempire maggiormente l’area avversaria con l’inserimento di due attaccanti, ipotizzando che Kolo Muani renda meglio con un compagno vicino. La risposta di Spalletti è stata immediata: "Sì Andrea ma nel primo tempo c'eri a vedere la partita?".

L’allenatore ha quindi spiegato di aver già modificato l’assetto nel primo tempo, arretrando McKennie e avanzando Nico Gonzalez in una posizione simile a quella occupata da Woltemade nella ripresa. "Entrambi possono invertirsi e Kolo se si lascia libero di andare diventa anche difficilmente marcabile", ha aggiunto, sottolineando di aver apprezzato alcuni movimenti del francese.

Stramaccioni, tuttavia, non si è detto convinto della spiegazione e ha ribadito le differenze tra le due situazioni: "Woltemade è altro 198 centimetri". Secondo l’opinionista, il gol e la traversa dimostrano come Kolo Muani abbia beneficiato della presenza di un attaccante vicino. Ha inoltre ricordato le esperienze positive del francese in coppia con Mbappé nella nazionale francese e con Gonçalo Ramos al PSG.

Il confronto evidenzia una questione tattica: Kolo Muani non è una prima punta tradizionale e sembra esprimersi meglio quando non deve sostenere da solo il peso dell’attacco. Spalletti potrebbe quindi valutare nuove soluzioni, anche in vista del ritorno di Yildiz.