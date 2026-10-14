Max Allegri perde la testa in campo e attacca De Bruyne

Il Napoli perde contro il Villareal. E in campo saltano anche i nervi. C'è infatti da registrare il clima teso tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, rispettivamente l'allenatore e la stella dei partenopei. L'ex Juve ha richiamato più volte l'attenzione del centrocampista belga: "Kevin, Kevin". Acciughina voleva di più dal suo fantasista. Il piano era di farlo abbassare in regia per trovare nuove strade per assaltare e liberare McTominay più vicino alla porta. Ma l'ex City lo ha letteralmente snobbato: non si è nemmeno girato per incrociare lo sguardo del suo tecnico. Così Allegri ha cominciato a sbracciare e a lamentarsi, indicando più volte la porta avversaria. Insomma, Max è andato su tutte le furie.

"Non ci siamo capiti", ha detto il tecnico del Napoli dopo la gara col Villareal. Nel mirino di Max Allegri, però, non ci è finito solo Kevin De Bruyne. L'allenatore toscano se le è presa anche con tutti quei senatori che non sono stati all'altezza del match. Max aveva fatto un appello al senso di responsabilità dopo Firenze, ma la reazione è durata appena una partita, quella vinta sabato sera contro il Frosinone. E sarà fondamentale dare risposte nel prossimo turno di campionato: "Se non cambiamo atteggiamento, a Venezia usciamo con le ossa rotte". Il Napoli è già con le spalle al muro.