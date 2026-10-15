Gian Piero Gasperini risponde a Mourinho: "Surclassati in tutto"

Gian Piero Gasperini non ci sta e risponde a José Mourinho dopo la beffa della Roma contro il Real Madrid. La sconfitta per 4-3 all'Olimpico, maturata nel finale dopo una gara a lungo dominata dai giallorossi, accende il confronto tra i due allenatori. Lo Special One ha parlato di una squadra ormai stanca, ma il tecnico romanista ribalta la lettura: "Mourinho dice che eravamo stanchi? Se qualcuno non ne poteva più erano loro. Potevamo fare tanti altri gol, sono stati surclassati in tutto. Poi per carità i loro gol da calcio d'angolo valgono, ma il Real non è stato certo alla nostra altezza”.

Per ottanta minuti la Roma aveva tenuto in mano la partita, mettendo in difficoltà gli spagnoli e costruendo le condizioni per una vittoria prestigiosa. Poi, negli ultimi minuti, il blackout difensivo sui calci d'angolo ha trasformato una serata da ricordare in una sconfitta difficile da digerire. Gasperini non nasconde la delusione: "Ci siamo piantati sul traguardo nel modo meno previsto. Sui calci d'angolo del Real siamo stati passivi. Abbiamo perso una gara che avevamo condotto in maniera notevole. Non stavamo soffrendo, invece nel finale ci siamo come paralizzati dalla situazione”.

Il tecnico invita comunque a non cancellare quanto di buono mostrato prima del crollo, pur riconoscendo la necessità di lavorare sulla tenuta mentale della squadra. "Le partite vanno portate in fondo anche se hai un doppio vantaggio — sottolinea — Ora ripartiamo da quegli 80 minuti. Loro hanno messo gente fresca e veloce, ma dobbiamo partire dalla partita e poi guardare anche agli aspetti negativi”.

La serata lascia in eredità anche problemi fisici per due giocatori importanti. Gasperini aggiorna sulle condizioni di Manu Koné e Paulo Dybala, entrambi costretti a uscire: "Koné ha avuto uno stiramento e dovremo vedere con gli esami. Dybala ha un risentimento muscolare, mentre gli altri che ho dovuto far uscire hanno solo acciacchi”. La Roma dovrà dunque ripartire dalla prestazione, senza dimenticare gli errori che hanno compromesso il risultato. La replica a Mourinho è netta, ma il rimpianto più grande resta aver lasciato sfuggire una vittoria che sembrava ormai conquistata.