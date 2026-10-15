Libero logo
Abbonamento Digitale

Gian Piero Gasperini risponde a Mourinho: "Surclassati in tutto"

di Lorenzo Pastugliagiovedì 15 ottobre 2026
Gian Piero Gasperini risponde a Mourinho: "Surclassati in tutto"

2' di lettura

Gian Piero Gasperini non ci sta e risponde a José Mourinho dopo la beffa della Roma contro il Real Madrid. La sconfitta per 4-3 all'Olimpico, maturata nel finale dopo una gara a lungo dominata dai giallorossi, accende il confronto tra i due allenatori. Lo Special One ha parlato di una squadra ormai stanca, ma il tecnico romanista ribalta la lettura: "Mourinho dice che eravamo stanchi? Se qualcuno non ne poteva più erano loro. Potevamo fare tanti altri gol, sono stati surclassati in tutto. Poi per carità i loro gol da calcio d'angolo valgono, ma il Real non è stato certo alla nostra altezza”.

Per ottanta minuti la Roma aveva tenuto in mano la partita, mettendo in difficoltà gli spagnoli e costruendo le condizioni per una vittoria prestigiosa. Poi, negli ultimi minuti, il blackout difensivo sui calci d'angolo ha trasformato una serata da ricordare in una sconfitta difficile da digerire. Gasperini non nasconde la delusione: "Ci siamo piantati sul traguardo nel modo meno previsto. Sui calci d'angolo del Real siamo stati passivi. Abbiamo perso una gara che avevamo condotto in maniera notevole. Non stavamo soffrendo, invece nel finale ci siamo come paralizzati dalla situazione”.

Il tecnico invita comunque a non cancellare quanto di buono mostrato prima del crollo, pur riconoscendo la necessità di lavorare sulla tenuta mentale della squadra. "Le partite vanno portate in fondo anche se hai un doppio vantaggio — sottolinea — Ora ripartiamo da quegli 80 minuti. Loro hanno messo gente fresca e veloce, ma dobbiamo partire dalla partita e poi guardare anche agli aspetti negativi”. 

La serata lascia in eredità anche problemi fisici per due giocatori importanti. Gasperini aggiorna sulle condizioni di Manu Koné e Paulo Dybala, entrambi costretti a uscire: "Koné ha avuto uno stiramento e dovremo vedere con gli esami. Dybala ha un risentimento muscolare, mentre gli altri che ho dovuto far uscire hanno solo acciacchi”. La Roma dovrà dunque ripartire dalla prestazione, senza dimenticare gli errori che hanno compromesso il risultato. La replica a Mourinho è netta, ma il rimpianto più grande resta aver lasciato sfuggire una vittoria che sembrava ormai conquistata.

tag
gian piero gasperini
josè mourinho

Il racconto Rino Gattuso, la confessione straziante: "Pagherei tutto quello che ho per stare un’ora con lei"

Special One Gianluca Rocchi, cosa diceva Mourinho 3 anni fa: "Lo sanno tutti..."

Manovra blancos Real Madrid, clamorosa decisione di Perez: ancora Mourinho!

ti potrebbero interessare

Sinner, il Six Kings Slam slitta causa bombardamenti? Cosa può cambiare

Sinner, il Six Kings Slam slitta causa bombardamenti? Cosa può cambiare

Lorenzo Pastuglia
Kimi Antonelli rischia una causa milionaria: Minardi chiede tra il 10% e il 20% dei guadagni

Kimi Antonelli rischia una causa milionaria: Minardi chiede tra il 10% e il 20% dei guadagni

Lorenzo Pastuglia
Rafael Jodar perde la testa in campo: "Dammi quel fo**uto asciugamano"

Rafael Jodar perde la testa in campo: "Dammi quel fo**uto asciugamano"

Lorenzo Pastuglia
Sinner, il clamoroso sospetto di Roddick: "Sta usando l’infortunio per..."

Sinner, il clamoroso sospetto di Roddick: "Sta usando l’infortunio per..."