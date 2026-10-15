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Milan, tre volte Cisse e poi Ramos cala il poker: demolito il Salisburgo

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giovedì 15 ottobre 2026
Milan, tre volte Cisse e poi Ramos cala il poker: demolito il Salisburgo

1' di lettura

Il Milan si riscatta e torna al successo in Europa superando in trasferta per 4-0 il Salisburgo nella seconda giornata della fase a girone unico di Europa League. Tripletta di Cisse che porta in vantaggio i rossoneri al 15' di testa su assist di Hutchinson, raddoppia al 32' di sinistro su passagio di Bartesaghi e firma il suo tris personale (il primo in carriera) al 49' sfruttando un contropiede di Rabiot.

A calare il poker ci pensa Ramos al 72'. Milan in 10' dall'83' per l'espulsione di Terracciano per una spinta al limite dell'area su Schmid lanciato a rete. La squadra di Amorin reduce dalla sconfitta con il Benfica a San Siro si rimette così in corsa per occupare le prime otto posizioni della classifica che consentono di accedere direttamente agli ottavi.

Match mai in discussione e netta supremazia rossonera. Oltre a Cisse buona prova di Tomori, reintegrato in rosa l'ultimo giorno di mercato dopo un'estate da epurato (era al suo esordio stagionale) ma segnali positivi sono arrivati anche da Jashari e Hutchinson. Il Milan sarà nuovamente impegnato in Europa il prossimo giovedì nella trasferta inglese contro il Bournemouth, prima però c'è la sfida di domenica in casa contro l'Atalanta.

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