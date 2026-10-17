Sinner, rottura definitiva con Cahill? La telefonata che scatena il caos

Dopo più di quattro anni, una chiamata rischia di rompere la collaborazione tra Jannik Sinner e il suo coach, l'australiano Darren Cahill. La telefonata risale ad agosto, ed è quella con cui l'azzurro, all’ultimo minuto, ha comunicato all'allenatore, in partenza per Cincinnati da Los Angeles, che non avrebbe giocato il Masters 1000 americano. Secondo Brad Gilbert, ex numero 4 del mondo e storico allenatore di Roddick e Agassi, nonché suo amico, a Cahill non era ancora stato riferito che Sinner soffrisse di un problema al ginocchio e, da quel momento, non sarebbe stato mai più coinvolto nel percorso di cura dell’infortunio. "Da quel momento è rimasto in attesa di notizie. È una situazione estremamente frustrante", ha detto l'ex tennista ai microfoni del podcast BigT.

Se la versione di Gilbert fosse corretta, non si prospetterebbe una felice prosecuzione del rapporto tra i due. Tra l'altro, Cahill già avrebbe dovuto lasciare alla fine dello scorso anno per stare più vicino alla famiglia, ma Jannik riuscì a convincerlo a rimanere almeno per un'altra stagione, con la famosa scommessa di Wimbledon. Ora, però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’equilibrio sarebbe sul punto di saltare definitivamente. Il contratto di Cahill scade alla fine della stagione corrente e, alla luce di queste rivelazioni, non c'è alcuna certezza che l'australiano sarà ancora nel box dell'azzurro al rientro nel 2027.