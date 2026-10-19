Milan-Atalanta, Maurizio Sarri perde il controllo: "Si può mandare aff*** l'arbitro?"

"Oggi ho scoperto una cosa nuova, che ci sono dei giocatori che possono mandare affanc... l'arbitro. Chi? Non ha importanza". È polemico Maurizio Sarri , tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky dopo la gara persa con il Milan a San Siro. "Io - prosegue - alla fine del primo tempo ho chiesto all'arbitro se per regolamento c'era qualcuno che lo poteva mandare affanc... e lui mi ha risposto: 'si però l'ho ammonito'. Ma se ti mando affanc... io mi mandi fuori, giustamente. Quindi lasciamo perdere, la conduzione a noi non è assolutamente piaciuta, ma io ogni volta che ho Chiffi a San Siro è finita così, comunque ci dispiace non aver raccolto punti e aver avuto la palla del 3-3 a5' dalla fine...".

Anche senza menzionarlo, il riferimento a Adrien Rabiot sembra essere chiarissimo. Al minuto 41 del primo tempo, infatti Rabiot è stato ammonito per proteste. Amorim si è arrabbiato parecchio con il suo centrocampista - grandi urla a bordo campo - e Rabiot ha reagito: due minuti dopo ha segnato il 2-0.

Alla fine, ha spiegato: "Avevo bisogno di un po’ di rabbia, di questa roba per accendermi. Anche Mike (Maignan) era arrabbiato. L’arbitro in 3-4 falli clamorosi contro di noi non ha tirato fuori il giallo, poi ha fischiato su De Ketelaere. Ci arrabbiamo perché proviamo a giocare e ci sono decisioni sbagliate. Poi io devo essere freddo nel non arrabbiarmi e non parlare con arbitro. Ma ci stanno ste cose, siamo umani e dobbiamo anche dire stop". Un episodio non andato giù però a Sarri.