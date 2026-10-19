Paolo Bertolucci crolla in diretta: "Andare avanti è dura", telecronaca e lacrime

Il primo torneo senza Elena Pero è stato anche il più difficile per Paolo Bertolucci. Dopo vent'anni trascorsi insieme a raccontare il tennis su Sky Sport, l'ex azzurro ha dovuto affrontare una telecronaca senza la collega scomparsa, dedicandole un ricordo commosso al termine del Masters 1000 di Shanghai. "Era il primo torneo da quando ci ha lasciato Elena Pero. È dura andare avanti”. Parole che sono state pronunciate dopo la finale vinta da Alejandro Davidovich Fokina contro Rafael Jodar, quando l’ex tennista toscano ha voluto rivolgere un pensiero alla giornalista morta a 60 anni. Un'assenza pesante per chi aveva condiviso con lei innumerevoli incontri, accompagnando gli appassionati attraverso le stagioni del tennis internazionale.

"Il microfono tennistico senza di lei, come giustamente ha scritto Gaia Piccardi, è afono", ha ricordato Bertolucci, riprendendo le parole della giornalista del Corriere della Sera. Un'immagine che restituisce il vuoto lasciato da una professionista diventata un riferimento per il pubblico italiano. L'ultima telecronaca insieme risaliva alla finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, conquistata dall'altoatesino in quattro set. Un appuntamento rimasto così l'ultimo capitolo di una collaborazione durata due decenni, durante i quali le loro voci avevano accompagnato anche i primi grandi successi del campione italiano.

Bertolucci ha poi trasformato il ricordo in un impegno rivolto ai colleghi e agli spettatori: "Credo che tutti quanti ci dobbiamo sforzare per far arrivare agli appassionati una parte dell'immenso amore che Elena nutriva per questo sport. E questa è una missione che dobbiamo assolutamente portare avanti”. Non soltanto il dolore per la perdita di una compagna di lavoro, dunque, ma la volontà di custodirne la passione e trasmetterla attraverso ogni partita raccontata. Un'eredità professionale e umana che Bertolucci ha voluto condividere proprio tornando davanti al microfono, nel luogo in cui la loro intesa era diventata familiare a migliaia di appassionati.