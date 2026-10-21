Psg, Kvaratskhelia fuori per mesi: si è rotto il legamento crociato

Bruttissima notizia per il Paris Saint-Germain e Khvicha Kvaratskhelia: l'attaccante georgiano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel match vinto per 4-2 al Parco dei Principi contro il Barcellona. Gli esami effettuati dopo la partita di Champions League contro i catalani hanno confermato i timori della serata precedente. L'ex Napoli dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e resterà lontano dai campi per diversi mesi, con il rischio concreto di aver già concluso la stagione.

L'infortunio è arrivato martedì sera poco prima dell'ora di gioco. Kvaratskhelia è intervenuto per contrastare Xavi Espart, subendo una torsione innaturale del ginocchio destro. Il georgiano è rimasto a terra dolorante, chiedendo immediatamente l'intervento dello staff medico. Impossibilitato a poggiare il peso sulla gamba, ha abbandonato il terreno di gioco sorretto dai sanitari. Il comunicato del Psg ha tolto ogni dubbio sulla gravità dell'accaduto: "A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Per Luis Enrique è una perdita pesantissima, soprattutto considerando gli altri problemi fisici emersi nella stessa serata. Ousmane Dembélé, sostituito dopo appena venti minuti, ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Anche Marquinhos si è fermato per un problema alla coscia destra. Entrambi dovranno seguire un percorso di cure nelle prossime settimane. La vittoria contro il Barcellona, che ha confermato il Psg ai vertici della Champions League e in cima alla classifica, con tre successi consecutivi, passa inevitabilmente in secondo piano. Per Kvaratskhelia comincia invece un lungo percorso tra operazione e riabilitazione. Il club non ha ancora comunicato una data per il possibile rientro.