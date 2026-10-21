Champions, Como da impazzire: ne fa 4 allo United

Impresa del Como che alla sua prima stagione in Champions League ottiene una vittoria di prestigio battendo il Manchester United per 4-1 al 'Sinigaglia', nella terza giornata della massima competizione europea. I Red Devils non perdevano sul campo di un'italiana dal 2007. Nico Paz sblocca subito il match al 2' con un tiro dal limite su assist di da Cunha. Nella ripresa il giovane fuoriclasse è ancora protagonista: prima firma al 49' il passaggio vincente per il raddoppio firmato da Douvikas e poi va nuovamente a segno al 57': sfrutta un errore di impostazione della difesa avversaria, entra in area e con un sinistro in corsa cala il tris per i lariani. Il quarto gol, di Ramon, chiude i conti al 76'.

Al 91' l'inutile gol della bandiera per gli inglesi, siglato da Zirkzee. Il Como di Fabregas continua dunque a stupire e portandosi a 6 punti nella classifica a girone unico mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Prosegue invece il periodo negativo dello United che si è presentato a Como con una formazione largamente rimaneggiata per via dei numerosi infortuni. Per i lariani la sfida contro lo storico club inglese era l'occasione per misurare le proprie ambizioni e riscattare il 3-2 subito a Rotterdam contro il Feyenoord.