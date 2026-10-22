Monfils umiliato, ecco come la Svitolina gli ha chiesto il divorzio: reazione estrema

Elina Svitolina avrebbe comunicato a Gael Monfils la decisione di mettere fine al loro matrimonio con una telefonata, mentre lei era in partenza per la tournée asiatica e lui si trovava a Dubai con la figlia Skai. È questo il retroscena sulla separazione della coppia, ricostruito da The Telegraph sulla base delle informazioni pubblicate dal quotidiano francese L’Équipe. Una notizia che aiuta a capire anche il ritiro anticipato del tennista francese, arrivato quando nessuno si aspettava un addio così improvviso.

La rottura è diventata pubblica lunedì, quando la tennista ucraina ha annunciato sui social la fine della relazione. Per molti è stato un fulmine a ciel sereno: soltanto pochi mesi prima i due si erano scambiati parole d'affetto e Monfils aveva riconosciuto apertamente quanto la moglie fosse stata importante nel suo percorso personale e professionale.

Secondo la ricostruzione della stampa francese, la telefonata sarebbe arrivata alla fine di settembre. Svitolina era partita per giocare in Cina, mentre Monfils era rimasto negli Emirati con la bambina. Il francese avrebbe ricevuto la notizia senza aspettarsela. Nei giorni successivi, il tennis avrebbe perso per lui ogni significato, fino alla decisione di chiudere anzitempo la carriera, rinunciando agli ultimi appuntamenti della stagione, compreso il torneo di Parigi.

La vicenda ha alimentato molte discussioni, soprattutto dopo la scelta del francese di ritirarsi prima del previsto. Per questo Svitolina è tornata a parlare, chiarendo che la decisione non dipendeva da un unico episodio e chiedendo di non ridurre una situazione personale complessa a una spiegazione semplicistica. "È la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire alla persona che amo. Gael ha ascoltato. Ha rispettato il mio bisogno con una forza e una grazia che non dimenticherò mai", aveva scritto annunciando la separazione. I due, sposati dal 2021 e genitori di Skai, hanno chiesto rispetto e riservatezza. Dietro la fine di una delle coppie più conosciute del tennis restano una storia condivisa e una decisione dolorosa, che nessuna ricostruzione può raccontare fino in fondo.