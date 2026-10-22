Europa League, la Juve non va oltre il pari: con il Rennes finisce 2-2

Non si sblocca la stagione della Juventus che ottiene il primo parziale passo falso in Europa: è 2-2 col Rennes, nel terzo turno dell'Europa League. I bianconeri si schierano nuovamente a tre dopo il ko contro la Lazio, sopperendo alle assenze sugli esterni: si passa al 3-4-1-2, Kolo Muani e Woltemade in attacco con McKennie a supporto. Proprio il tedesco si costruisce la prima chance e, al 5', serve l'assist per il vantaggio juventino: gran palla per Celik, che batte Samba nell'uno-contro-uno e sigla l'1-0.

La risposta dei Rouges et Noirs è vibrante, con Nagida e Al-Tamari pericolosi, e la Vecchia Signora si abbassa pericolosamente. Il Rennes ne approfitta subito, con la rete dello stesso Al-Tamari al 14' e il pareggio. La Juve risponde con McKennie, che colpisce anche un palo, ma sbanda nuovamente in difesa e rischia lo svantaggio. Il gol è nell'aria per entrambe le formazioni e lo firmano i francesi, al 42': mani di Douglas Luiz e rigore, Dia trasforma per il 2-1 al riposo.