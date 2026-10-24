Antonio Conte e il Manchester United, lui smentisce. Ma gira un'altra voce...

Antonio Conte rompe il silenzio e frena le indiscrezioni sul suo futuro. Dopo settimane di voci, l’ex tecnico del Napoli interviene su Instagram per chiarire la propria posizione, soprattutto dopo le notizie arrivate dall’Inghilterra, dove il suo nome è tornato d’attualità per la panchina del Manchester United, con Michael Carrick sempre più in bilico.

«Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata», precisa il salentino. Una smentita che non chiude però le porte a un ritorno: «Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare».

Le pretendenti in teoria non mancano. Il Manchester United cerca una svolta dopo un avvio di Premier deludente, mentre in Italia resta viva la suggestione Juventus, anche se il ritorno di Conte sembra essere soprattutto un desiderio dei tifosi, più che una concreta intenzione della società.

Il tecnico smentisce anche le indiscrezioni sulle condizioni poste ai club interessati: «Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento».

Nessun ultimatum, dunque, né pretese già formalizzate. «Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato». Per ora Conte osserva e aspetta, senza fretta di tornare in panchina.