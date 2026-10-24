MotoGp, dramma Martin: cade, si rompe e Marc Marquez vede il Mondiale

Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio d'Australia di MotoGp e torna in testa al Mondiale. Sul circuito di Phillip Island, il pilota spagnolo della Ducati conquista il successo al termine di un duello serrato con Jorge Martin, interrotto dalla caduta del rivale all'ottavo dei 13 giri in programma. Alle spalle del campione del mondo in carica chiudono il fratello Alex Marquez, secondo a 323 millesimi, e Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati del team VR46.

La gara si decide dopo un confronto intenso tra i due principali contendenti al titolo. Partito dalla pole, Marc Marquez mantiene inizialmente la prima posizione e ingaggia con Martin un fitto testa a testa fino all'ottavo giro, quando il connazionale perde il controllo della moto alla curva 8 e finisce nella ghiaia ad alta velocità, mentre è ancora in lotta per la vittoria. L'uscita di scena dello spagnolo lascia Marquez al comando, con Alex Marquez in seconda posizione e Di Giannantonio in rimonta sul podio. Il pilota Aprilia viene trasportato al centro medico: gli accertamenti confermano una frattura del radio del polso destro e Martin viene dichiarato non idoneo a partecipare al Gran Premio di domenica incrinando così le sue speranze per il titolo.

Per Marquez è la nona vittoria stagionale nelle Sprint, la 24ª in carriera nella gara del sabato. Il successo gli consente di ribaltare la situazione in classifica dopo essere arrivato in Australia con due punti di ritardo da Martin. Lo spagnolo della Ducati sale a 365 punti e porta il proprio vantaggio sul rivale a dieci lunghezze, mentre Marco Bezzecchi, quarto al traguardo con l'Aprilia, resta a 50 punti dalla vetta. La Sprint conferma anche il momento positivo di Marquez sul tracciato australiano. Lo spagnolo aveva già conquistato la pole position nelle qualifiche del mattino, disputate in condizioni di asfalto bagnato, riuscendo a ottenere il miglior tempo nonostante una caduta nella prima parte della Q2.

Alle sue spalle si erano piazzati proprio Alex Marquez e Johann Zarco, con Martin quarto in griglia. Alle spalle dei primi tre, Bezzecchi completa una rimonta significativa dopo essere scivolato nelle retrovie in avvio. La giornata australiana consegna dunque a Marquez una doppia opportunità: il successo nella Sprint e il ritorno al comando della classifica iridata. "È stata una battaglia per il titolo. Ho dato tutto. Sono stato aggressivo e lui era più veloce di me, ma ho cercato di difendermi nel miglior modo possibile. Ci sono stati bei sorpassi, sorpassi al limite. Alla fine, entrambi stavamo guidando al limite. Entrambi meritavamo la vittoria, perché stavamo spingendo molto", ha detto a fine gara Marquez, che sul rivale Martin ha concluso: "Prima di tutto spero che stia bene, per il bene del campionato". Domenica è in programma il Gran Premio, alle prese con un'incognita ulteriore rappresentata dalle condizioni meteorologiche. Sarà inoltre l'ultima gara della MotoGp a Phillip Island: dal 2027 il Gran Premio d'Australia si sposterà ad Adelaide, chiudendo un capitolo storico per il motociclismo mondiale.