Roma, gol e spettacolo al Maradona: col Napoli finisce 3 a 3

Pareggio show tra Napoli e Roma al Maradona. Gli azzurri hanno pareggiato per 3-3 con i giallorossi nel big match dell'ottava giornata di Serie A. A decidere il match le doppiette di McTominay, in rete al 48' e all'83' e di Balerdi, a segno al 74' e all'89', oltre ai gol di Anguissa al 28' e di Soulé al 69'. Con questo punto la Roma raggiunge quota 18, andando a -1 dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Parma, mentre il Napoli sale a 11 appaiandosi alla Juventus al decimo posto.