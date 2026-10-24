Libero logo
Abbonamento Digitale

La Lazio non si ferma più, 2 a 1 al Parma: Gattuso vola in vetta

di
Libero logo
sabato 24 ottobre 2026
La Lazio non si ferma più, 2 a 1 al Parma: Gattuso vola in vetta

1' di lettura

La Lazio vince 2-1 contro il Parma allo stadio Olimpico di Roma, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I ragazzi di Rino Gattuso non sbagliano nemmeno questa partita, conquistano tre punti preziosi e volano in testa alla classifica con 22 punti, in attesa dell'incontro tra Inter e Fiorentina di domenica. I ducali, invece, rimangono a quota 4 punti, alla 19a posizione. Per i biancocelesti reti di Kenneth Taylor (50') e l'autogol di Diego Carlos (58'). Per gli emiliani, invece, c'è la firma di Simone Lontani, arrivata allo scadere (95').

tag
lazio
parma

Titolarissimo Mussolini fa tante cose buone, ma non si può dire

Biancocelesti Lazio "poca spesa tanta resa": vola con la ricetta di chef Rino

Polveriera Juve, va tutto a rotoli: Bremer sbotta e Spalletti lo umilia davanti a tutti

ti potrebbero interessare

Roma, gol e spettacolo al Maradona: col Napoli finisce 3 a 3

Roma, gol e spettacolo al Maradona: col Napoli finisce 3 a 3

Redazione
Como, Fabregas travolge il Sassuolo 2 a 0: decisiva la doppietta di Douvikas

Como, Fabregas travolge il Sassuolo 2 a 0: decisiva la doppietta di Douvikas

MotoGp, dramma Martin: cade, si rompe e Marc Marquez vede il Mondiale

MotoGp, dramma Martin: cade, si rompe e Marc Marquez vede il Mondiale

Federica Brignone: "Non ho eredi e non ho finito di sciare"

Federica Brignone: "Non ho eredi e non ho finito di sciare"

Carlo Galati