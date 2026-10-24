La Lazio non si ferma più, 2 a 1 al Parma: Gattuso vola in vetta

La Lazio vince 2-1 contro il Parma allo stadio Olimpico di Roma, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I ragazzi di Rino Gattuso non sbagliano nemmeno questa partita, conquistano tre punti preziosi e volano in testa alla classifica con 22 punti, in attesa dell'incontro tra Inter e Fiorentina di domenica. I ducali, invece, rimangono a quota 4 punti, alla 19a posizione. Per i biancocelesti reti di Kenneth Taylor (50') e l'autogol di Diego Carlos (58'). Per gli emiliani, invece, c'è la firma di Simone Lontani, arrivata allo scadere (95').