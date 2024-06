Napoli, migranti illegali: 20 indagati. Prime conferme alle accuse della Meloni

07 giugno 2024 a

Una ventina di indagati dalla Procura di Napoli per gli ingressi illegali di migranti in Italia. Lo scrivono oggi il Mattino e Repubblica, riportando le indiscrezioni sui primi risvolti delle inchieste (avvolte dal più stretto riserbo) legate alla denuncia della premier Giorgia Meloni.

Tre giorni fa il presidente del Consiglio ha presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia denunciando gli interessi della criminalità organizzata sul tema immigrazione. Il filone investigativo si concentrerebbe per ora sull'area vesuviana e sugli ingressi di immigrati dal Bangladesh. Un meccanismo che coinvolgerebbe imprese compiacenti, intermediari, legali, consulenti dei Centri di assistenza fiscale, tutti impegnati a falsificare le pratiche per far giungere in Italia i migranti con un posto di lavoro sicuro.

Meloni sosteneva che ogni pratica valesse 15mila euro. Secondo l'indagine napoletana, si parla di diverse migliaia di euro per ogni ingresso illegale, un tesoretto da dividere tra gli affiliati. Non si esclude, sottolineano i due quotidiani, che anche la criminalità organizzata locale possa avere avuto un ruolo nella vicenda. Il "modello-Campania" potrebbe essere inoltre stata replicata anche in altre realtà italiane, e con migranti provenienti da aree differenti.

"Stiamo sul pezzo e non siamo preoccupati - aveva commentato il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri -: abbiamo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, abbiamo magistrati di altissimo livello e monitoriamo qualsiasi tipo di fenomeno".