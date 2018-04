L'ultimo capitolo su cui si scontra l'opinione pubblica è l'utilizzo di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad sui civili siriani. Alcune figure dello spettacolo e della politica italiana si sono schierate contro la barbarie dei gas in Siria pubblicando sui social una foto che copre il naso e la bocca. Tra coloro che hanno emulato il gesto di Muhammad Najem, ragazzo siriano che sta denunciando la morte per soffocamento da gas di migliaia di civili, ci sono Roberto Saviano, Luciana Littizzetto, la parlamentare ex Verde Loredana De Petris e anche Laura Boldrini. L'hashtag che hanno utilizzato è #stopchemicalattacks, ma se per fermare gli attacchi chimici dovesse intervenire Donald Trump, cioè il nemico giurato di questi intellettuali di sinistra? Il paradosso, così come la figuraccia, sarebbe dietro l'angolo.