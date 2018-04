Dopo essersi andato a schiantare, Luigi Di Maio detta pure le regole. Su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle reduce dal doppio flop, strategico (il no di Matteo Renzi a un governo con il Pd) ed elettorale (dopo il Molise, sconfitta cocente in Friuli Venezia Giulia) si rivolge direttamente a Matteo Salvini, uscito trionfatore da questa ultima settimana chiedendogli di formare un fronte unico per chiedere nuove elezioni a giugno.







"A questo punto non c'è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale ma il ballottaggio sono le prossime elezioni quindi io dico a Salvini, andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo questo secondo turno a giugno. Facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione". Tutto bene, ma che succede se con questa legge elettorale nessuno tra M5s e Lega raggiunge il 40 per cento?