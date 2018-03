E’ una donna, laureata in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, il nuovo country leader di Boston Scientific Italia. In omaggio alla politica dell’alternanza, da tempo consolidata nella multinazionale Usa, Laura Gillio Meina succede a Raffaele Stefanelli che ha guidato per 5 anni la filiale italiana di Boston Scientific. Una scelta che risponde a una precisa politica di valorizzazione dei talenti, in un’azienda nella quale la metà dei dipendenti è di sesso femminile, con molte donne in posizioni manageriali. In Boston Scientific dal 2010, Laura Gillio Meina ha ricoperto diversi incarichi di vertice, sia in ambito cardiovascolare che come key account director; dal 2012 – nel ruolo di interventional cardiology and structural heart business unit director southern Europe – è responsabile del mercato della cardiologia, storico core business dell’azienda, in Italia, Spagna e Portogallo. In questa posizione, alla guida di un team di 100 collaboratori (vendite, marketing, agenti e distributori), ha ampliato in modo significativo la presenza di Boston Scientific nei tre Paesi, facendo registrare a Boston Scientific Italia, nel 2016, una crescita del settore 'cardio' del 16 per cento rispetto al 2014.

Fra le innovazioni tecnologiche più rilevanti che Laura Gillio Meina ha introdotto in Italia, Spagna, Portogallo, basti ricordare il dispositivo per la chiusura dell’auricola sinistra del cuore Watchman, riconosciuto dalla comunità medica come una delle soluzioni terapeutiche più innovative per la prevenzione dell’ictus; oppure Synergy, stent coronarico con polimero riassorbibile a rilascio di Everolimus, evoluzione dei dispositivi tradizionali e – attualmente - l’unico stent coronarico con polimero bioassorbibile approvato dalla Food and drug administration (Fda) o, ancora, i sistemi valvolari aortici tra i quali Acurate (dalla recente acquisizione di Symetis), dispositivi di ultima generazione per la sostituzione della valvola disfunzionale che semplificano in misura significativa la procedura di impianto, grazie a innovativi metodi di rilascio e posizionamento. Sposata, due figlie, Laura Gillio Meina risiede a Ivrea; prima di approdare in Boston Scientific ha maturato una solida esperienza in campo biomedicale nel Gruppo Sorin, occupandosi di marketing e ricerca & sviluppo. (EUGENIA SERMONTI)