Anaao Assomed: Carlo Palermoè il nuovo Segretario Nazionale

Carlo Palermo è il nuovo segretario nazionale Anaao Assomed eletto dal 24° Congresso che si è appena concluso a Roma. Rimarrà in carica fino al 2022. 66 anni, calabrese di origine, ma toscano di adozione è direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica della USL Toscana Sud-Est. “Il cambio della guardia ai vertici dell’associazione – assicura Palermo - non modificherà la linea e la strategia politico-sindacale che ha visto da sempre l’Anaao Assomed impegnata nella difesa del Servizio sanitario nazionale e dei diritti dei medici dipendenti, valori oggi seriamente messi in discussione dalle conseguenze di decenni di tagli e penalizzazioni”. Il suo programma è racchiuso in alcune parole d’ordine in cui si concentra l’attività futura dell’associazione: contratto subito, valorizzazione del lavoro dei medici e dirigenti sanitari con particolare attenzione alle politiche di genere, giovani, lotta al precariato, cambio di paradigma del sistema formativo.

E’ un progetto ambizioso – sottolinea il neo segretario nazionale Anaao – che però non ci scoraggia e che speriamo di poter sottoporre in tempi brevi all’attenzione del ministro della salute che ci auguriamo voglia rispondere ai richiami delle professioni e dei cittadini ad una maggiore attenzione allo spazio dei diritti che non possono essere cancellati dalle ragioni dell’economia, vere o presunte. Ripartiremo dal lavoro e dai diritti – conclude Palermo - per reclamare un diverso valore, anche salariale, come contropartita di un cambiamento, diverse collocazioni giuridiche e diversi modelli organizzativi che riportino i medici e i dirigenti sanitari, e non chi governa il sistema, a decidere sulle necessità del malato”.

LA NUOVA SQUADRA ANAAO-ASSOMED

Carlo Palermo - segretario nazionale

Giorgio Cavallero - vice segretario nazionale vicario

Bruno Zuccarelli - vice segretario nazionale

Domenico Iscaro - responsabile dipartimento nazionale amministrativo

Gabriele Gallone - responsabile dipartimento nazionale organizzativo

Alberto Spanò - rappresentante settore dirigenza sanitaria

Pierino Di Silverio - rappresentante settore Anaao Giovani

Componenti

Claudio Aurigemma

Fabio Florianello

Filippo Gianfelice

Elisabetta Lombardo

Anita Parmeggiani

Anna Tomezzoli

Costantino Troise - presidente nazionale

Nocera Cosimo - vice presidente nazionale