Benzina e diesel, "ripresa la corsa": autostrade, self e servito, stangata sul pieno

29 giugno 2024 a

a

a

Rischia di essere un'estate caldissima alle stazioni di servizio italiane, dov'è ripresa la corsa al rialzo di benzina e diesel. Mentre il mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ha chiuso giovedì in aumento, le case continuano gli aumenti sui prezzi dei carburanti alla pompa.

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, oggi Q8 è salita di 1 centesimo su benzina e diesel, mentre IP è salita solo sul diesel. L'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell'Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,862 euro/litro, con le compagnie tra 1,851 e 1,871 euro/litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,742 euro/litro (rispetto a 1,740), con i diversi marchi tra 1,737 e 1,756 euro/litro (no logo 1,729). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,732 euro/litro (no logo 0,699). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,312 a 1,390 euro/kg (no logo 1,324).

Dopo la tregua, si fa sentire ovviamente a cascata anche il rialzo in modalità servito: benzina a 2,001 euro/litro (+1, compagnie 2,043, pompe bianche 1,916), diesel a 1,881 euro/litro (+2, compagnie 1,925, pompe bianche 1,793). Gpl a 0,706 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,695), metano a 1,328 euro/kg (invariato, compagnie 1,343, pompe bianche 1,316), Gnl a 1,206 euro/kg (+1, compagnie 1,206 euro/kg, pompe bianche 1,206 euro/kg). Questi invece sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,955 euro/litro (servito 2,216), gasolio self service 1,855 euro/litro (servito 2,123), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,448 euro/kg, Gnl 1,257 euro/kg.