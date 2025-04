Fuori dal Coro, il generale Vannacci smaschera l'Ue: "Come ci vogliono truffare"

A Fuori dal Coro, il talk show politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è stato ospite il generale Roberto Vannacci. L'europarlamentare della Lega ha parlato di Europa. E ha spiegato ai telespettatori di Mediaset il motivo che si cela dietro la scelta di Bruxelles di riarmare l'Unione europea.

"L'Europa che stanno rappresentando oggi io la rappresenterei come una follia - ha dichiarato il generale Vannacci -, come una congregazione di persone che stanno cercando di truffarci. Come ci hanno truffato con il green deal, oggi stanno cercando di truffarci con la guerra, con l'allarmismo, con la necessità di riarmarci. Soprattutto spendendo in maniera comune in modo da trasferire la sovranità degli stati a Bruxelles".