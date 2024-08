Benzina, greggio ai minimi e tonfo delle quotazioni: cosa sta succedendo alla pompa

05 agosto 2024 a

Ancora in calo i prezzi dei carburanti ai distributori: un'ottima notizia per gli automobilisti in vista dei viaggi di agosto. All'origine del ribasso sia il fatto che il greggio sia ai minimi da otto mesi sia il nuovo tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati, attribuito dagli operatori di mercato alla scarsa domanda e all'aumento delle scorte. La benzina, in effetti, è al livello minimo dal 9 febbraio. Mentre dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana è emerso come sabato scorso, il 3 agosto, Eni abbia ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, sono queste: per la benzina self service il prezzo si attesta a 1,841 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,845, pompe bianche 1,833), per il diesel self service a 1,721 euro/litro (-4, compagnie 1,726, pompe bianche 1,711). Il prezzo della Benzina al servito si posiziona a 1,985 euro/litro (-4, compagnie 2,026, pompe bianche 1,904), il diesel servito a 1,865 euro/litro (-5, compagnie 1,907, pompe bianche 1,781). Per quanto riguarda il Gpl servito il prezzo è a a 0,714 euro/litro (+1, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), il metano servito è a 1,330 euro/kg (+3, compagnie 1,343, pompe bianche 1,319), mentre il Gnl è a 1,232 euro/kg (-4, compagnie 1,232 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).

Questi invece, come si legge su Repubblica, i prezzi sulle autostrade: per la benzina al self service 1,934 euro/litro (servito 2,199), per il gasolio self service 1,830 euro/litro (servito 2,103), per il Gpl 0,857 euro/litro, per il metano 1,455 euro/kg, per il Gnl 1,294 euro/kg.