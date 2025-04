Di Martedì, Paolo sbertuccia Schlein: "Non arrivo proprio"

Come ogni martedì, il duo comico ligure composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu annuncia i temi della puntata di “Dimartedì”, talk di approfondimento politico di La7, attraverso i soliti siparietti in cui i principali protagonisti della scena italiana vengono presi in giro. Questa volta tocca al segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, presa di mira dai due istrioni. La sua caricatura esordisce così: “È ora delle decisioni irrevocabili!”.



Clicca qui per guardare il video di Paolo Kessisoglu che prende in giro Elly Schlein

L’intervistatore Bizzarri obietta: “Ma su, non è neanche sua questa, ma di cosa parla dell'Europa?”. La Schlein-Kessisoglu smentisce: “No, no, ho una posizione chiara sul ‘mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?’… e poi ho deciso, infatti a Conte gli ho tirato il pacco!”. Bizzarri chiede sorpreso: “Ecco, ma perché ha scelto di non andare da Conte in piazza?”.