Stefano De Martino, in lacrime per la fine dello show: è un addio?

Stefano De Martino in lacrime al termine dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2. "Grazie al pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni - ha detto il conduttore con voce tremante e occhi lucidi mentre Biagio Izzo e Francesco Paolantoni lo abbracciavano -. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po’ di anni fa perché oltre all’affetto del pubblico, è stata un’esperienza bellissima, una grandissima opportunità lavorativa, è stata un’opportunità per costruirmi quella che oggi posso chiamare famiglia".

Il suo discorso finale ha lasciato intendere, secondo alcuni, che questa potrebbe essere l'ultima edizione del programma da lui condotta. "Vi voglio bene, ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto", ha detto l'ex ballerino. La trasmissione è un game show che attraverso giochi, format e momenti divertenti, intratteneva il pubblico di Rai 2 ogni martedì sera. E ieri, martedì 8 aprile, le parole sibilline di De Martino hanno fatto temere ai suoi fan un suo possibile addio per il futuro.