Bonifici istantanei, dal 9 gennaio 2025 si pagheranno come quelli ordinari

Buona notizia per tutti coloro che usufruiscono dei bonifici istantanei. Dal prossimo 9 gennaio infatti i costi dei pagamenti istantanei, già in vigore in molti istituti di credito, dovranno costare come quelli ordinari. In sostanza, ciò si tradurrà in una riduzione del costo che oggi viene fatto pagare per questi bonifici più rapidi.

Questa trasformazione nei pagamenti è stato un effetto del secondo step di introduzione del regolamento europeo sui pagamenti istantanei. Il regolamento europeo, già in vigore dalla scorsa primavera, impone un obbligo di offerta del servizio di invio e di ricezione così come un obbligo di verifica del beneficiario. Il cliente che non si vedesse riconosciuto dal prossimo 9 gennaio il minor costo per i bonifici istantanei dalla parte della sua banca, potrà ricorrere sicuramente all'arbitro bancario, spiega un esperto del settore, in attesa che arrivino le sanzioni che saranno introdotte con un provvedimento atteso dal Tesoro, che le dovrà disciplinare entro i primi mesi del 2025.

I bonifici istantanei erano già stati messi a disposizione dalle banche ai loro clienti dal 2017. E oggi 341 operatori italiani - ovvero la quasi totalità dei conti di pagamento attivi nel Paese - lo offrono a famiglie e imprese. I bonifici istantanei sono cresciuti anche sul fronte dell'utilizzo: oggi rappresentano il 19,67% del totale dei bonifici fatti in Europa.