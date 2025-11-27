Eolico tra integrazione e innovazione: la nuova frontiera dei sistemi di accumulo

Ma il Gruppo Enel , come spesso accade, smentisce i luoghi comuni con i fatti: dagli impianti ibridi con batterie di accumulo, alla manutenzione digitale, l’azienda sta trasformando l’eolico in una fonte capace di garantire continuità, stabilità e servizi avanzati alla rete. Altro che aleatorietà: qui si parla di ingegneria evoluta, di una chiara visione industriale e di innovazione concreta. L’eolico, come l’idroelettrico, è una tecnologia matura, certo, ma entrambe sono lontane dall’aver esaurito il loro potenziale evolutivo. Le turbine crescono , i software migliorano, la gestione operativa si fa più sofisticata.

Per qualcuno l’eolico è ancora una tecnologia “a intermittenza”, figlia dell’umore del vento e buona più per le brochure che per la solidità del sistema elettrico.

Attualmente esistono tre tipi di parchi eolici : l'eolico on-shore (su terraferma, ad almeno 3 km dalle coste) è il più diffuso, mentre quello near-shore (distante meno di 3 km dalle coste) e quello off-shore (in mare aperto o nei laghi, a diverse miglia di distanza dalle coste) sono meno diffusi, collocati in aree in cui la loro presenza non costituisce intralcio ad attività preesistenti o alla navigazione.

Rimane la discontinuità del vento, è naturale. Ed è qui che entra in gioco la nuova frontiera: l’integrazione con i sistemi di accumulo. Un parco eolico con storage, sullo stesso sito, è una piccola rivoluzione. Quando il vento spinge forte e la produzione supera la domanda, non occorre fermare le pale e l’energia non si spreca: finisce direttamente nella batteria, per essere restituita quando la rete chiede di più. Il risultato è una fonte rinnovabile che diventa, finalmente, più programmabile. Una risorsa che risponde ai picchi senza tentennare.

ENEL: con Azure Sky il vento non va sprecato

Negli Stati Uniti Enel ha già fatto il salto di qualità con due progetti a scala industriale. Il primo è Azure Sky, in Texas: 350 MW eolici abbinati a 180 MWh di batterie, per una produzione annua di 1,3 TWh, equivalente a 842.000 tonnellate di CO₂ evitate. Non una promessa, un dato. Ed è solo l’inizio, perché poi è arrivato Ranchland, sempre in Texas: 263 MW eolici e 131 MWh di storage. Si parla di 1.039 GWh/anno e 643.000 tonnellate di CO₂ evitate.