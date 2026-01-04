Oro e tecnologia corrono Però occhio al pit stop

ROARING TWENTIES" così li aveva battezzati il guru Ed Yardeni ricordando il precedente del 1920, un decennio che grazie al traino rivoluzionario dell'auto e dell'elettricità aveva creato un vero e proprio boom di Borsa fino allo scoppio della bolla nel tragico 1929. E siccome in economia e sui mercati i cicli tendono a ripetersi, così dovrebbe andare, almeno secondo Yardeni, anche negli anni '20 del 2000. Questa volta il traino sarà la tecnologia e tutto il suo mondo che è ancora in evoluzione con un enorme potenziale. Ma quello che più ci interessa sono i target: 10K di S&P500 per fine decennio. Un obiettivo molto probabile a cui io aggiungo il 10K sull'ORO, tutt'altro che un bene rifugio, ma un asset di crescita, un mega trend come il Tech. Però tutte le salite, per rimanere sane, hanno bisogno di un pit stop, e il 2026 potrebbe essere l'anno di pausa/correzione.

Ecco le mie 10 previsioni:

1) L'ITALIA CHIAMO'... IL TOP: la maratona continua. Il Fuzzy è l'unico indice che ancora non ha rivisto i top del 2000 e presto ci arriveremo, l'unico dilemma è prima di una correzione o dopo? Una domanda importante che mi costringe anche quest'anno a essere prudente. D'AMICO, FERRAGAMO, SAIPEM, TIM e TIP TAMBURI i 5 titoli, più ETF WISDOMTREE SHORT BTP10Y;

2) GRETA CHI? Sarà una sorta di rigurgito perla green economy? Un'altra guerra? O la fame di energia? Non lo so, ma per il 2026 mi aspetto il Petrolio a $100;

3) PICCOLO E' BELLO: specie se è italiano. Le stelle tornano a brillare, ma bisogna fare stock picking. Scelgo 5 titoli: Bastogi, Eurotech, FNM, Gefran, Seco;

4) L'IMPERO D'ORIENTE: questa volta è la Cina. Per una volta punto sui Mercati Emergenti, e in particolare su quello cinese scegliendo 5 società: ALIBABA, BAIDU, NEW ORIENTAL EDU, NIO e XPENG;

5) IL GOLDEN BOY: chiamatemi ostinato, ma io continuo a credere nel Re di Piazza Affari e nel suo talento. Dal cilindro di Giovanni Tamburi estraggo: TIP, Interpump, Sesa, Elica, Moncler;

6) WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO: il toro sta per andare in letargo. Dopo un anno di rialzo pilotato e con poche scosse sta per ritornare la volatilità, e con una certa frequenza. Per questo dopo ogni rialzo con top prenderò ETF WISDOMTREE S&P500 VIX 2.25X;

7) LE EX MAGNIFICHE 7: back to life, back to reality.

Si torna alla realtà anche nella tecnologia, il Nasdaq ha corso troppo, l'AI ha corso troppo, i costi per l'AI stanno correndo troppo. Mi aspetto una grande correzione sul Tech, Oracle ci farà tremare. Tra gli short preferiti ci sono APPLE, NVIDIA e MICROSOFT;

8) BORN IN THE USA: la canzone equivoco, non è un inno agli Usa, e questo mio punto non è favore dell'America. Troppo ottimismo, troppe aspettative sui tassi. Per quest'anno i rischi sono al ribasso, una scelta sbagliata alla Fed? L'inflazione al rialzo? Sfiducia nel Dollaro? Mi aspetto bond in caduta in tutto il mondo, rendimenti al rialzo sulle lunghe duration, Dollaro in caduta e poi la correzione a WS;

9) OPERAZIONE FIORI D'ARANCIO: la nostra operazione speciale, quest'anno la tento sul Bitcoin, la cui discesa potrà far provare un brivido lungo la schiena. Saltano le tesaurizzazioni di cripto e STRATEGY crolla sotto $100;

10) I MAGNIFICI 7 DI BUDDY FOX: BORGOSESIA, MODERNA, NOKIA, FNM, KYIV, VOLKSWAGEN, STM; Come avrete potuto notare dalle previsioni c'è un mix di ottimismo/crescita e pessimismo/correzione, non è incoerenza, è criticità. Il 2026 parte carico di grandi aspettative, figlie anche della spinta rialzista del 2025, che a mio avviso è troppa e necessita di una pausa. Vedremo, quello che è certo è che ogni anno queste previsioni sono sempre più complicate da fare per questo nel 2026 sarà ancora più importante capire le intenzioni dei mercati, perché solo capendo si può riuscire a raggiungere il rendimento. Buon 2026 a tutti gli aficionados di Paninoelistino.

