Quando investe l'IA i listini vanno in tilt

Il consulente finanziario è come il medico, le persone quando sono preoccupate possono pure cercare una soluzione su internet, ma alla fine hanno sempre bisogno della parola rassicurante di un professionista umano. Così in medicina e così in finanza. Non sono parole mie, ma di Ennio Doris, il visionario fondatore di Banca Mediolanum, innovatore in tema di gestione del risparmio. Anticipatore di molte mode, aveva capito che la tecnologia applicata alla finanza poteva essere un'opportunità, ma ogni possibilità di rendimento porta con se dei rischi, aveva anche capito che la tecnologia può essere un'insidia, ma la competenza e la personalità dell'uomo, doti uniche, la possono arginare. In un mondo invaso dall'intelligenza artificiale Dio solo sa quanto ci sarebbe bisogno dell'intelligenza naturale di uomini come Ennio Doris.

Questo è il primo ricordo che mi è venuto in mente dopo i fattacci di mercoledì 11 quando improvvisamente i monitor di Piazza Affari sono stati squarciati dalla caduta dei titoli bancari e in particolare del risparmio gestito, il bug dell'IA ha colpito ancora. Il pericolo si chiama Hazel, l'app di Altruist piattaforma di tax-planning con tools di IA che offre un servizio di consulenza alla modica cifra dai 50$ in su. È una specie di tsunami che la notte prima ha travolto Charles Schwab, Raymond James e sorelle, e poi ha attraversato l'Atlantico per colpire l'intero settore europeo che però a Piazza Affari ha un certo peso e rilevanza. Dopo la "SaaS-Mageddon", cioè l'irruzione dell'IA nel pianeta del software che ha abbattuto i titoli delle società di software as a service (per gli esperti in pochi anni saranno cancellate migliaia di partite Iva), ora l'IA invade la finanza rischiando di creare il panico.

Ricordo che a inizio 2023 aveva fatto scalpore la notizia di un consulente che aveva chiesto a chatGpt quando sarebbe arrivato il crollo sui mercati, la risposta fu "il 14 febbraio" non per una questione d'affetto ma perché quel giorno sarebbe uscito il dato sull'inflazione Usa. Ecco è questo il salto di specie, l'IA da opportunità ora è percepita come pericolo. E il rischio bolla? Il dibattito è stato molto vivace al Festival di Cannes, secondo Marco Landi (ex dirigente di Apple) la bolla c'è, ma non scoppierà nel 2026, perché "Trump non vuole". Tornando al fattaccio di mercoledì, a fine giornata gli operatori hanno minimizzato, qualcuno ha detto "sarei più preoccupato se fossi un commercialista". C'è da stare molto attenti, oggi per quanto riguarda le ripercussioni in Borsa, domani per quelle sul lavoro.

FUZZY: 50K o non 50K è sempre questo il dilemma. La discesa di mercoledì 11 che ha travolto i nostri "canarini nella miniera" crea un dubbio, è una correzione per pulire il mercato e salire più leggeri o è un primo allarme? Di una cosa sono sicuro, nel 2026 avremo una forte caduta.

STM: qui tira una bella aria, confermo come una delle mie top pick 2026.

AZIMUT: basta guardarla per temere il peggio, mi metterò short the top.

